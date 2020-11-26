Экс-вратарь сборной Англии Питер Шилтон, пропустивший от Марадоны Гол Века и Руку Бога, даже отдавая последнюю дань аргентинцу, не мог не вспомнить тот четвертьфинал ЧМ-1986.

«У нас не было особого плана игры против Марадоны, не было специального опекуна. Мы просто решили следить за ним, стараться отрезать его от игры, мешать ему набирать свой ритм. Почти час это работало.

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Никто не ожидал, что произойдет. Как мы могли такого ожидать? Он вступил со мной в борьбу в воздухе, понимал, что недопрыгнет головой, так что просто кулаком отправил мяч в ворота. Чистое нарушение. Обман. Празднуя гол, он дважды оглянулся, будто ожидал судейского свистка. Он знал, что сотворил. Все знали – кроме судьи и двух лайнсменов.

Мне плевать, что говорят другие – именно этот гол принес победу Аргентине. Марадона почти сразу забил великолепный второй мяч, но мы еще не отошли после шока от того, что произошло минутами ранее. Мы впервые за весь матч позволили ему разогнаться – и он забил. Это был великий гол, но у нас нет ни малейшего сомнения – без первого гола не было бы и второго.

Рука Бога – Диего Марадона и Питер Шилтон Фото: Getty Images

Мне не нравится, что он так никогда и не извинился. Ни разу он не сказал, что обманул, что хотел бы принести извинения. Вместо этого он говорил: «Рука Бога». Это неправда. Вероятно, он обладал величием, но, к сожалению, не спортивной порядочности.

На несколько раз пытались свести вместе в одной комнате. Моя позиция всегда была прежней – я был бы рад, если бы он извинился. Я бы пожал его руку. Но я не получил ни единого сигнала, что такое вообще возможно.

На поле футболисты делают вещи, которые не стоило дело. Если бы такое сделал игрок нашей сборной, я бы предпочел, чтобы он признался в содеянном. Надеюсь, это все же не бросит пятно на наследие Марадоны. Как я говорил, он был истинно великим футболистом – на уровне Пеле. Очень сложно поверить, что он ушел из жизни всего в 60», – написал Шилтон в колонке для Dail Mail.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в результате острой сердечной недостаточности.

Диего находился дома, где восстанавливался после операции.

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