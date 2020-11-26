Сын Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября, находится в реанимации. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери.
«Диего Марадона-младший в настоящее время лежит в реанимации из-за коронавируса. К сожалению, ему позвонил известный журналист из желтой прессы, чтобы узнать реакцию на произошедшее. Именно так Диего-младший узнал, что потерял отца. Оставьте парня в покое», – написал Палмери.
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- 30 октября старшему Диего исполнилось 60 лет, спустя несколько дней он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
- Марадоне-младшему 34 года, он играл в пляжный футбол за сборную Италии.
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