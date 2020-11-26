Я слишком молод, чтобы помнить Марадону-игрока – мне 28. Но с детства я слышал о том, как мой отец говорил: «Марадона – гений». И я верил ему. Перед чемпионатом мира-2006 я смотрел по Eurosport многочасовые хайлайты прошлых мировых турниров (ютьюб моего детства), и когда комментатор Николай Саприн подбирался к ЧМ-1986, у меня тянуло под ложечкой – сейчас будет эта легендарная история с рукой бога!

Рука Марадоны действительно была божественной – ею Диего дарил и забирал жизни. Несчастные арбитры того самого матча против Англии лишились карьеры и оказались выброшены из футбола навсегда. Но Диего и спасал людей, просто выходя на поле. Самый известный итальянский режиссер современности Паоло Соррентино («Молодой папа») в 16 лет должен был погибнуть, но его спасла любовь к Марадоне: мальчик пошел на матч «Наполи» против «Эмполи», не поехав с родителями в загородный дом, где их ждала утечка газа и трагическая гибель. Святость Марадоны в Аргентине даже подтверждена собственной церковью, а его фотография как икона украшает алтарь в ней.

Футбол Умер Диего Марадона 17 ЧАСОВ НАЗАД

Диего Марадона с Кубком мира Фото: Getty Images

Но Марадона был одинок даже с целой планетой паствы – стандартная плата за гениальность. Свой последний юбилей Диего отметил один. По словам его врача, Армандо страдал от депрессии. А главными друзьями великого давно были алкоголь и кокаин. «Я ничего не чувствовал, я был зомби. Я принимал наркотики, но не для того, чтобы стимулировать себя, а чтобы забыться. Если вы принимаете кокаин и остаетесь профессиональным футболистом, то очень скоро не сможете выходить на поле. Он съедает ваши силы», – рефлексировал Армандо.

В итоге наркотики и алкоголь проглотили всего Марадону. В первой половине 90-х Диего трижды провалил драг-тесты и простился с «Наполи», сборной Аргентины, а затем и карьерой. Богом Марадону сделал футбол. И бог умер 23 года назад, когда в 1997-м Армандо сыграл последний матч за «Боку Хуниорс». В тот же день родился обычный чудаковатый богач, который чересчур любит вещества, женщин и не задумывается о последствиях. Жизнь аргентинца превратилась в фильм о рок-звезде или гангстере – романтичная и красивая, она стоила слишком дорого и слишком быстро закончилась, как свеча, горящая с обоих концов.

Аргентина прощается с Диего Марадоной Фото: Getty Images

Сейчас весь мир плачет, потому что для многих Марадона – это молодость, время первой любви, беззаботности и счастья без причины, когда все еще впереди. Прощаясь с Диего, мы прощаемся со всем этим. Легенды кажутся вечными, и если даже они умирают, что мы значим в этом мире?

Марадона ушел так рано, потому что ему не нужен мир без игры в футбол. Диего не совершал прорывов в тактике, не открывал новую позицию на поле, не воспитывал новых гениев, не стал гениальным тренером. Он не анализировал жизнь, а пропускал ее через себя со всеми плюсами и минусами. Он был создан для игры, и без нее все потеряло значимость. Армандо умер, будучи на год старше Джорджа Беста и на десять лет – Гарринчи, других гениев, не нашедших смысл жизни вне штрафной площади соперников.

Но лучше и честнее уйти сейчас, чем дальше кормить желтую прессу и мучить себя. Диего Армандо Марадона навсегда останется легендарным героем, с которым будут сравнивать, о ком будут писать, снимать, рассказывать, плакать, кем будут восхищаться. А значит, его красочный, но недлинный путь стоил того.

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