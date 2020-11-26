Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла считает, что в смерти легенды футбола виновата скорая медицинская помощь. По его словам, она ехала на вызов к умирающему Диего 30 минут.
Морла заявил, что инициирует расследование обстоятельств смерти Марадоны. «Скорая ехала больше 30 минут, это преступный идиотизм», – написал мужчина в твиттере.
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- 30 октября старшему Диего исполнилось 60 лет, спустя несколько дней он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
- Марадона в качестве футболиста привел сборную Аргентины к золоту ЧМ-1986 и серебру ЧМ-1990. В качестве тренера он дошел с «альбиселесте» до четвертьфинала ЧМ-2014.
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