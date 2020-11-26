Церемония прощания с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе обернулась массовыми беспорядками. Власти ограничили возможность попрощаться с великим футболистом, что вызвало вспышку гнева болельщиков.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание. Позже гроб с телом Диего Марадоны вынесли из зала до прекращения беспорядков.

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В ходе беспорядков пострадали находившиеся в Аргентине журналисты Russia Today.

«Корреспонденту нашего RT на испанском попали камнем по лицу, а оператору – резиновой пулей в ногу. Все это – во время прямого включения с разгона протестующих на прощании с Марадоной в Буэнос-Айресе. Оба продолжили работать», – написала в телеграме главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местные медиа, полиция задержала девять человек. Инциденты связаны в том числе с грабежом, вандализмом, сопротивлением представителям власти и беспорядками.

Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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