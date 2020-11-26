Церемония прощания с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе обернулась массовыми беспорядками. Власти ограничили возможность попрощаться с великим футболистом, что вызвало вспышку гнева болельщиков.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание. Позже гроб с телом Диего Марадоны вынесли из зала до прекращения беспорядков.
В ходе беспорядков пострадали находившиеся в Аргентине журналисты Russia Today.
«Корреспонденту нашего RT на испанском попали камнем по лицу, а оператору – резиновой пулей в ногу. Все это – во время прямого включения с разгона протестующих на прощании с Марадоной в Буэнос-Айресе. Оба продолжили работать», – написала в телеграме главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местные медиа, полиция задержала девять человек. Инциденты связаны в том числе с грабежом, вандализмом, сопротивлением представителям власти и беспорядками.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.