Российским клубам снова не удалось удачно выступить на еврокубковой неделе: два поражения и две ничьи, первая победа так и не пришла.

В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), «Краснодар» – «Севилье» (1:2), «Локомотив сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) и пока сохраняет шанс на плей-офф. Нулевая ничья ЦСКА с «Фейенордом» в Лиге Европы также не выбила армейцев из списка претендентов на продолженье борьбы.

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Россия набрала 0,667 балла в таблице коэффициентов УЕФА и по-прежнему занимает седьмое место, всего имея 37,882 балла.

Португалия увеличила отрыв до 6,467 балла благодаря победе «Порту» над «Марселем» в Лиге чемпионов (2:0) и отсутствию поражений «Браги» и «Бенфики» в Лиге Европы.

Также к России стремительно приближаются Нидерланды, идущие на восьмом месте. Отрыв – 2,080 балла вместо 2,949. В Лиге чемпионов выиграл «Аякс», в Лиге Европы – ПСВ, также очки набрали «Фейенорд» и АЗ.

Шестое место дает стране право на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одна в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

Страны на 7-15 местах отправляют в еврокубки по пять команду: две – в ЛЧ (только одна прямая путевка в группу), три – в ЛЕ (только одна прямая путевка в группу).

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