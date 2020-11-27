Телеканал TN сообщает , что умершего на 61-м году жизни экс-футболиста похоронили на частном кладбище Белла Виста вместе с родителями. На последней церемонии присутствовали только родные и близкие Диего.

Ранее родственники узнали о существовании подписанных Марадоной документов с просьбой о бальзамировании и экспонировании его тела после смерти. Тем не менее, было принято решение о похоронах.