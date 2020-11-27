Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен неподалеку от Буэнос-Айреса.
Телеканал TN сообщает, что умершего на 61-м году жизни экс-футболиста похоронили на частном кладбище Белла Виста вместе с родителями. На последней церемонии присутствовали только родные и близкие Диего.
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Ранее родственники узнали о существовании подписанных Марадоной документов с просьбой о бальзамировании и экспонировании его тела после смерти. Тем не менее, было принято решение о похоронах.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
- После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
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