В соцсетях завирусилось фото сотрудника похоронного бюро, который позирует рядом с находящимся в гробу телом Диего Марадоны.

Марадону похоронили. Он хотел, чтобы его тело забальзамировали

На фото мужчина показывает поднятый вверх большой палец, а вторая рука находится на лбу умершего Марадоны. Мы не можем показать вам фотографию по этическим соображениям.