В соцсетях завирусилось фото сотрудника похоронного бюро, который позирует рядом с находящимся в гробу телом Диего Марадоны.
Боливийское издание Correo del Sur сообщает, что работника немедленно уволили. Владелец похоронного бюро извинился перед семьей легендарного экс-футболиста.
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На фото мужчина показывает поднятый вверх большой палец, а вторая рука находится на лбу умершего Марадоны. Мы не можем показать вам фотографию по этическим соображениям.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
- После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
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