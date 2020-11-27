На этой неделе Станислав Черчесов дал жаркое интервью «Матч ТВ» – одним из хайлайтов этого эфира стало обсуждение форвардов сборной. Отбиваясь от претензий ведущих, коуч объяснил, по какому параметру выбрал нападающего на игру с сербами. «Заболотный вышел, потому что приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента с ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только, я его таковым не считаю».

Разумеется, последнее предложение Черчесова не попало в заголовки, зато там оказался унизительный панчлайн про Заболотного. Далеко не все открывают полный текст новостей, поэтому мемы про Антона снова стали актуальными: вне контекста можно подумать, что тренер сборной назвал Зе бездарем. В реальности Черчесов подсветил главную трагедию форварда: у него правда много моментов, но в ключевых матчах они всегда запарываются.

Лига наций Черчесов ответил на все – об отставке, Сафонове и бездарном Заболотном 24/11/2020 В 20:55

Антон Заболотный и вратарь сборной Сербии Предраг Райкович сражаются за мяч Фото: Getty Images

Важно не забывать: всего два года назад Антон Заболотный страдал в «Зените». Пока клуб шел к первому за четыре сезона золоту, форвард либо томился на лавке, либо выскакивал на поле, но жутко нервничал и терялся. Неудивительно, что в Питере Антон запомнился не чемпионским ассистом, а легендарным стыком с манекеном и бенефисами в паблике ВГИК.

Сейчас Заболотный называет тот период чуть ли не лучшим в карьере, но глобально ему было суперсложно: минимум времени (16 матчей, но всего 235 минут), ужасная статистика (0 голов в РПЛ при Семаке), ирония фанатов (Зе Болотный) и четкое ощущение – парень просто не тянет этот уровень.

Изначально его брали вместо Дзюбы, чтобы Антон разогнался в топ-клубе и попал в сборную на ЧМ, но он практически сразу страшно занервничал. «Если честно, я немного поплыл еще в первом матче за «Зенит» – мы играли в Глазго с «Селтиком». Стою в подтрибунке, и тут начинается You’ll Never Walk Alone. Была только одна мысль: «Куда я попал? Что это?» Я всю жизнь мечтал об этой атмосфере, мог ее представить только во сне. Она свалилась – и я остался в том же сне, не смог нормально оценить обстановку», – говорил Заболотный в интервью Sports.ru. Ту же проблему Антон признал и в разговоре со Sport24: «Самая главная ошибка, если начинаешь приближать эту мысль: «Тебе надо забить, обязательно». А у тебя не получается, не идет! Поэтому мне надо просто отпустить эту идею, спокойно играть».

По информации Eurosport.ru, в 2019-м Заболотный не собирался ехать в «Сочи», но ему объяснили, что играть в РПЛ все же приятнее, чем гонять на автобусе с пацанами из «Зенита-2». В результате Антон попал в идеальную обстановку: за южным клубом почти никто не следит, поэтому минуты и матчи без голов тоже считать некому. Там все просто: вонзил – красавец, нет – бывает, ничего страшного.

Коуч «Сочи» Владимир Федотов тоже не скрывает, что постоянно старается разгрузить нападающего, который слишком много рефлексирует. Заболотному помешали нормально раскрыться только личные запары: он идеально соблюдает режим, держит тело в бешеной форме, следит за питанием, вкалывает на тренировках, но проявляет себя лишь в те моменты, когда нет вообще никакой ответственности.

Антон Заболотный в матче Турция – Россия Фото: Getty Images

В отличных голах «Ростову» и «Локо» виден настоящий скилл Антона, но, прежде чем зарешать, ему надо расслабиться, отвлечься и выветрить из черепной коробки все мыслишки в духе «А вдруг я не смогу? А что я тут делаю?»

По физическим данным Заболотный в полном порядке: высокий, пластичный, прыгучий и вполне скоординированный. С умением открыться тоже все нормально – Антон отлично понимает, как выйти на расстрельную позицию. Кошмар начинается перед финальным ударом: форвард до дрожи боится промахнуться и, конечно, не забивает

К сожалению, Заболотному уже 29, и его подход точно не изменится. После игры с Сербией окончательно ясно: на Евро на него нельзя рассчитывать, как на игрока основы – Антон загонится, растеряется и снова подготовит контент для ВГИКа. Но не стоит удивляться и возмущаться, если Черчесов все же включит Забу в финальную заявку сборной: он может выйти на 15 минут в безнадежной игре, а потом воткнуть бисиклетой и стать героем. Вполне реалистичный сценарий для человека, который создан для матчей, в которых уже нечего терять.

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