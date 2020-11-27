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Матчи нынешнего футбольного уик-энда особенно привлекательны. В английской Премьер-лиге сразятся лидирующие «Челси» и «Тоттенхэм», а в Серии А зарубятся скорбящий по Диего Марадоне «Наполи» и «Рома». Не пропусти и битву в Примере «Валенсия» – «Атлетико».

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Лондонское дерби в этом году будет особенно захватывающим – команды Лэмпарда и Моуринью сражаются за чемпионство. На «Стэмфорд Бридж» произойдет столкновение стилей: самая пасующая команда АПЛ сразится с самой прагматичной. Небольшое преимущество отдадим «синим», которые попытаются отомстить «шпорам» за сентябрьское поражение в четвертом раунде Кубка английской лиги по пенальти. Еще один фактор в пользу команды Абрамовича – матч станет 1000-м в эру российского миллиардера.

Команды разделяют три очка в турнирной таблице Серии А. На стороне неаполитанцев не только домашнее поле, но и желание победить любой ценой. Среди недели скончался идол южан Диего Марадона, поэтому настрой у парней Рино Гаттузо будет только на три очка. Победить «Рому» только за счет настроя будет тяжеловато – в этом сезоне «волки» играют божественно и нарастили беспроигрышную серию до 11 матчей. При таких раскладах ничья – очень логичный и выгодный исход.

Мощь команд несопоставима. Мадридцы остаются единственными в Примере, кто ни разу не проиграла в этом сезоне, а распродавшая лидеров «Валенсия» застряла в середине турнирной таблицы. У «мышек» много травмированных и сражающихся с ковидом игроков, а еще задержки зарплаты. В таких условиях сражаться на равных с термоядерным «Атлетико» будет очень сложно. «Индейцы» скатали нули с «Локомотивом», но при этом обновили еврокубковый рекорд сезона по ударам – 20. «Валенсия» может отгрести все, что выловил Маринато Гилерме.

К мерсисайдцам потихоньку возвращаются вкусы и запахи, утраченные с травмой Ришарлисона. Бразилец восстановился, и «ириски» снова много забивают. «Лидс» похож по стилю на команду Анчелотти – «белые» много забивают и не особо пекутся про оборону. Скучно в этой игре точно не будет, поэтому есть смысл проверить вариант ТБ 3,5.

Мюнхенцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому можно сосредоточиться и на Бундеслиге. В родном чемпионате команда Левандовского все еще не нарастила преимущество над соперниками, и «Штутгарт» выглядит подходящим поставщиком очков. Швабы проиграли лишь раз в чемпионате, но при этом коллекционируют ничьи – самое время для «Баварии» выиграть крупно.

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