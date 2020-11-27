Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба бергамасков уточнила, что у футболиста сборной России выявили COVID-19 в четверг, 26 ноября. «Игрока незамедлительно изолировали в соответствии с процедурами, изложенными в протоколе о здравоохранении. Клуб также провел все необходимые процедуры, предусмотренными действующими законами, а также проинформировал местные власти об их выполнении», – сказано на сайте клуба.

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В «Аталанте» также подчеркнули, что вечером 27 ноября все футболисты сдадут повторные тесты на коронавирус. У «Аталанты» инфекцию ранее выявили у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, он не вернется к тренировкам с основным составом до сдачи отрицательного теста.

Алексей Миранчук празднует гол в ворота «Интера» Фото: Getty Images

Таким образом, Миранчук точно пропустит домашний матч против «Вероны» 28 ноября и, вероятно, не примет участие во встречах против «Мидтьюланда» в Лиге чемпионов 1 декабря и в выездной игре против «Удинезе» в Серии А.

Также сегодня, 27 ноября, агент вингера сборной России Дениса Черышева сообщил о коронавирусной инфекции у игрока. «У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», – подтвердил Хинес Карвахаль в интервью Sport24.

В среду, 25 ноября, «Валенсия» объявила о случае заражения COVID-19 в команде, но не уточнила имя футболиста. На следующий день Черышев не вышел на тренировку с основой, никаких комментариев от пресс-службы испанского клуба не последовало.

В чемпионате Испании-2020/21 Черышев провел за «Валенсию» пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Миранчук сыграл за «Аталанту» в четырех встречах (в каждой выходил на замену) и забил два мяча.

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