Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Пресс-служба бергамасков уточнила, что у футболиста сборной России выявили COVID-19 в четверг, 26 ноября. «Игрока незамедлительно изолировали в соответствии с процедурами, изложенными в протоколе о здравоохранении. Клуб также провел все необходимые процедуры, предусмотренными действующими законами, а также проинформировал местные власти об их выполнении», – сказано на сайте клуба.
В «Аталанте» также подчеркнули, что вечером 27 ноября все футболисты сдадут повторные тесты на коронавирус. У «Аталанты» инфекцию ранее выявили у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, он не вернется к тренировкам с основным составом до сдачи отрицательного теста.
Алексей Миранчук празднует гол в ворота «Интера»
Фото: Getty Images
Таким образом, Миранчук точно пропустит домашний матч против «Вероны» 28 ноября и, вероятно, не примет участие во встречах против «Мидтьюланда» в Лиге чемпионов 1 декабря и в выездной игре против «Удинезе» в Серии А.
Также сегодня, 27 ноября, агент вингера сборной России Дениса Черышева сообщил о коронавирусной инфекции у игрока. «У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», – подтвердил Хинес Карвахаль в интервью Sport24.
В среду, 25 ноября, «Валенсия» объявила о случае заражения COVID-19 в команде, но не уточнила имя футболиста. На следующий день Черышев не вышел на тренировку с основой, никаких комментариев от пресс-службы испанского клуба не последовало.
- В чемпионате Испании-2020/21 Черышев провел за «Валенсию» пять матчей и сделал одну результативную передачу.
- Миранчук сыграл за «Аталанту» в четырех встречах (в каждой выходил на замену) и забил два мяча.