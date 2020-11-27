Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовом состоянии чемпиона мира-1986 Диего Марадоны.

«На банковских счетах Диего почти ничего не осталось, он умер в бедности, – заявил Вентура в эфире телепередачи Fantino a la Tarde.

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[Богатство Марадоны] было растрачено, в основном, из-за вечно проколотых рук. Большую часть просто украли, чтобы опустошить карманы Диего. Этим людям нужно было просто попросить его о чем-то, и он давал», – добавил журналист. Луис назвал себя другом Марадоны и что «всегда был близок» с легендарным футболистом. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на Corriere della Sera.

Юрист Анджело Пизани, который помогал Марадоне при обвинениях в уклонении от уплаты налогов в Италии, подтверждает эту версию. «Он жил не по средствам и был очень щедрым. Если хотите узнать, куда ушли деньги Диего, поговорите с людьми, которые окружали его и пользовались им. У Марадоны никогда не было больше 100 евро в кошельке», – заявил Пизани.

Corriere della Sera утверждает, что у аргентинца не было крупных банковских счетов, но при этом Диего Армандо вкладывался в имущество. На момент смерти у Марадоны остался дом и несколько квартир в Буэнос-Айресе, шесть роскошных автомобилей, инвестиции на Кубе и в Италии, футбольные школы в Китае и соглашения на право использования изображения игрока, которые действуют и после его кончины.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет под Буэнос-Айресом.

Марадона стал двукратным чемпионом Италии с «Наполи», обладателем Кубка Испании с «Барселоной» и чемпионом Аргентины с «Бока Хуниорс».

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