Стали известны результаты вскрытия тела легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Clarin пишет, что причиной смерти 60-летнего экс-игрока стал острый отек легких вкупе с обострением хронической сердечной недостаточности. Также паталогоанатомы выявили патологию в сердце Марадоны – размер сердца в два раза превышает стандартный. Орган сохранили для дальнейшего изучения.
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Также при вскрытии у Диего взяли мочу и кровь. Их проанализируют, чтобы выявить наличие или отсутствие следов алкоголя, наркотиков или токсичных веществ в организме умершего.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
- После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
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