Clarin пишет , что причиной смерти 60-летнего экс-игрока стал острый отек легких вкупе с обострением хронической сердечной недостаточности. Также паталогоанатомы выявили патологию в сердце Марадоны – размер сердца в два раза превышает стандартный. Орган сохранили для дальнейшего изучения.

Друг Марадоны: «Диего умер в бедности, у него ничего не осталось»

Также при вскрытии у Диего взяли мочу и кровь. Их проанализируют, чтобы выявить наличие или отсутствие следов алкоголя, наркотиков или токсичных веществ в организме умершего.