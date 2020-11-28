Весь мир скорбит из-за смерти Диего Марадоны, и интернет переполнен ностальгическими видео, цитатами и фото. Одним из самых популярных кадров стало прощание Пеле на могиле великого аргентинца. Многие паблики и твиттер-аккаунты запостили фото бразильца с цветами и срубили тысячи лайков.
Но фото оказалось пустышкой: простейший поиск по гуглу показал, что это стандартная картинка с Getti, которая пользуется популярностью у похоронных контор.
Автор фото просто наложил фильтры, чтобы скрыть, что на фото белый человек, и добавил лицо Пеле. А еще на пустую могильную плиту прикрепил имя Марадоны.
Важно помнить, что 80-летний Пеле сам находится в тяжелом состоянии и в последнее время передвигается на инвалидной коляске. Вряд ли бразилец в состоянии легко сесть на корточки.
- Диего скончался 25 ноября после остановки сердца.
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».