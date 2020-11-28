Весь мир скорбит из-за смерти Диего Марадоны, и интернет переполнен ностальгическими видео, цитатами и фото. Одним из самых популярных кадров стало прощание Пеле на могиле великого аргентинца. Многие паблики и твиттер-аккаунты запостили фото бразильца с цветами и срубили тысячи лайков.

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Но фото оказалось пустышкой: простейший поиск по гуглу показал, что это стандартная картинка с Getti, которая пользуется популярностью у похоронных контор.

Автор фото просто наложил фильтры, чтобы скрыть, что на фото белый человек, и добавил лицо Пеле. А еще на пустую могильную плиту прикрепил имя Марадоны.

Важно помнить, что 80-летний Пеле сам находится в тяжелом состоянии и в последнее время передвигается на инвалидной коляске. Вряд ли бразилец в состоянии легко сесть на корточки.

Диего скончался 25 ноября после остановки сердца.

Марадона – чемпион мира 1986 года.

Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».

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