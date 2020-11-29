Спустя несколько дней после кончины Диего Марадоны объявился молодой человек по имени Сантьяго Лара и заявил, что он является незаконнорожденным сыном известного футболиста. Парень заявил о необходимости проверить родство с Марадоной с помощью ДНК-теста в судебном порядке.

Юрист молодого человека оформил требование эксгумировать тело Марадоны для проведения процедуры проверки, пишет The Standard со ссылкой на Telemundo.

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О возможной связи с известным в прошлом футболистом Лара узнал в 2014 году. В 2018 году он публично объявил, что предпринимает попытки установить имя своего отца. Его мать умерла в 2006 году от рака в возрасте 23 лет, его приемным отцом стал бойфренд матери Марсело Лара.

«Я хочу знать, кто я. Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я знаю, как отреагируют на мой запрос в Аргентине, но где еще мне взять его ДНК?» – задался вопросом Лара.

У Марадона пятеро признанных детей от четырех разных женщин.

Легенда футбола скончался в 60 лет.

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