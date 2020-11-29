29 ноября в офисе Леопольда Луке прошли обыски. Суд постановил изъять документы об истории болезни Диего Марадоны, которого лечил Луке.

Врача обвиняют в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному, сообщает AS. У Марадоны после смерти обнаружили гематому головы – именно ту, по поводу которой его недавно прооперировали в клинике Луке.

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Ранее появилась информация, что в халатности обвиняется и медсестра, которая дежурила в доме Марадоны. Она проигнорировала инструкции и не разбудила Диего утром.

Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Диего обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца. Сердце экс-футболиста оказалось в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Диего скончался 25 ноября после остановки сердца.

Марадона – чемпион мира 1986 года.

Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».

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