Дочь Диего Марадоны Дальма посетила матч «Боки Хуниорс» против «Ньюэллс Олд Бойз» (2:0). Девушка впервые с момента смерти легендарного отца пришла в ложу – и не сдержала эмоций.
На 12-й минуте полузащитник Эдвин Кардона вывел «Боку» вперед. После гола футболисты «Хуниорс» почтили память Марадоны – положили на газон футболку с его номером и похлопали ложе, где он обычно наблюдал за их матчами. Сидящая там Дальма расплакалась.
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После матча футболисты «Боки» еще раз отдали дань уважения Диего и снова растрогали девушку.
- Дальма – старшая дочь Диего Марадоны.
- Он скончался 25 ноября после остановки сердца.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
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