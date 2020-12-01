Более 15 тысяч аргентинцев желают видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо.
С соответствующей инициативой выступили на платформе петиций граждан к властям Change.org. В первые сутки число подписавшихся перевалило за 15 тысяч человек.
Чемпионат Испании
«Насильник и педофил». Футболистка отказалась почтить память Марадоны
Организаторы инициативы представили дизайн с отсылкой на флаг сборной Аргентинцы. В центре портрет молодого Диего, на заднем плане изображен трофей чемпионата мира, который он выиграл в 1986 году.
Сейчас самая большая купюра в Аргентине – это 1 тысяча песо. Однако национальная валюта падает по отношению к доллару последние два года, поэтому не исключено, что это заставит власти провести реформу местного монетного двора.
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.
- После смерти великого футболиста подозрения пали на лечащего врача. Сейчас ведется расследование.
Футбол
Игроки «Боки» посвятили гол Марадоне и до слез растрогали его дочь
Футбол
Врача Марадоны обвиняют в смерти Диего (AS)