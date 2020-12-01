Более 15 тысяч аргентинцев желают видеть изображение Диего Марадоны на купюре в 10 тысяч песо.

С соответствующей инициативой выступили на платформе петиций граждан к властям Change.org. В первые сутки число подписавшихся перевалило за 15 тысяч человек.

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Организаторы инициативы представили дизайн с отсылкой на флаг сборной Аргентинцы. В центре портрет молодого Диего, на заднем плане изображен трофей чемпионата мира, который он выиграл в 1986 году.

Сейчас самая большая купюра в Аргентине – это 1 тысяча песо. Однако национальная валюта падает по отношению к доллару последние два года, поэтому не исключено, что это заставит власти провести реформу местного монетного двора.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.

После смерти великого футболиста подозрения пали на лечащего врача. Сейчас ведется расследование.

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