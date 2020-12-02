Сколько женщин было у Марадоны?

Более 12 тысяч. В 1989 году Диего обвинили в пособничестве сутенерству в Италии. Оказалось, что для хозяина Неаполя специально привозили проституток из Аргентины, Бразилии и других стран Латинской Америки. Хозяйка борделя Кармела Чинкуэграна и ее ассистент Феличе Пиццы рассказали, что за семь лет жизни в Неаполе у Марадоны было 12 тысяч женщин – в среднем, пять в сутки.

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При этой суперполигамии Армандо можно назвать однолюбом – 26 лет он жил в браке со своей первой любовью. В октябре 1976-го 16-летний Диего познакомился с очаровательной соседкой Клаудией, которая была старше него на два года. Марадона почти год мялся и стеснялся, пригласив девушку на танцы лишь в следующем июне. Всю ночь Диего и Клаудия танцевали, а на рассвете будущая легенда познакомил возлюбленную с родителями. Клаудия Вильяфанья стала первым человеком, который посоветовал Марадоне всерьез посвятить всю жизнь футболу. А еще женщина уехала за ним в Барселону, Неаполь и годами прощала мужу измены, скандалы, загулы и проблемы с наркотиками – гению повезло с первой леди, и он это очень ценил. На их свадьбу Марадона потратил два миллиона долларов, а среди гостей был даже Сильвио Берлускони. Когда пара развелась в 2003 году, они остались друзьями, и Клаудия стала агентом бывшего мужа.

Диего и Клаудия Марадона Фото: Getty Images

В 2005 году Диего познакомился с 25-летней учительницей физкультуры Вероникой Охедой. Экс-футболист и молодая спортивная красотка быстро нашли общую точку – Охеда выросла в том же районе, что и Марадона. Они встречались восемь лет, но отношения были тяжелыми – наркотики, измены, неприятие девушки родителями и детьми Диего. К этому добавились несколько выкидышей Вероники. В итоге Армандо бросил подругу, когда она была на пятом месяце беременности, ради Росио Оливы.

Бывший футболист познакомился с ней в 2010-м, но лишь в 2013-м они стали парой. Отношения не были здоровыми: Марадона бил девушку, которая была моложе его на 30 лет и даже младше его детей, а Олива воровала у Диего вещи. Когда в 2014-м пара жила в ОАЭ, Марадона написал на девушку заявление о краже на сумму в 400 тысяч евро. Росио провела в тюрьме 15 часов. Тем не менее Диего захотел второй раз в жизни жениться именно на ней, но в том же году девушка выгнала жениха из дома.

Также большую роль в жизни Марадоны сыграли еще несколько романов, особенно с неаполитанской моделью Кристианой Синагрой и с официанткой боулинга Валерией Сабалайн, от которых родились двое внебрачных детей Марадоны.

Так сколько же детей у Марадоны?

Официальных – пять. Неофициальных – столько же. От первой и единственной законной жены Клаудии у Диего родились две дочери – Дальма (1987 г.р.) и Джанинна (1989 г.р.). Дальма стала актрисой и снялась в 13 фильмах и сериалах. Джанинна вышла замуж за Серхио Агуэро, родила сына, чьим крестным отцом стал Лео Месси. Дочери от Клаудии обрадовали Марадону двумя внуками.

Клаудиа, Джанинна, Дальма и Диего Марадона Фото: Getty Images

При этом первенцем футболиста стал внебрачный сын от любовницы из Неаполя Кристианы Синагры. В 1987-м, за два года до свадьбы Марадоны, Кристиана объявила журналистам, что кумир Неаполя подарил ей сына, которого девушка назвала в честь него – Диего Армандо Марадона Синагра. Футболист не принял отцовство, не пришел на суд и отказался делать ДНК-тест. Даже Папа Римский просил Марадону одуматься и признать сына. В результате суд разрешил ребенку носить фамилию Марадона и назначил алименты в четыре тысячи долларов в месяц. Но футболист долго отказывался их платить.

В 2003-м Диего-младший пробрался на поле для гольфа, где играл его отец. Марадона испугался, прыгнул в гольф-кар и умчал, но потом вернулся и проговорил с сыном 40 минут. Спустя 29 лет, когда отрицать очевидное внешнее сходство было уже глупо, Марадона сдался.

Это произошло в 2016-м во время ужина, организованного Росио Оливой. У своего дома близ Буэнос-Айреса Диего-старший обнял и поцеловал Диего-младшего, сказав ему: «Ты мой сын. Я люблю тебя, и ты очень похож на меня». Это был первый раз с 2003 года, когда отец и сын встретились. Сейчас Диего Синагре 34 года, он тоже футболист: начинал в молодежках «Дженоа» и «Наполи», выступал за молодежку Италии, но быстро оказался в клубах Серии С и лигах ниже. А еще сын легенды выступал за сборную Италии по пляжному футболу, с которой стал вице-чемпионом мира.

Диего Марадона с сыном Диего-младшим Фото: Getty Images

За три года до этого Марадона признал другого внебрачного ребенка. В 1996-м у него родилась дочь от Сабалайн. 11 лет мать девочки добивалась принятия Марадоной отцовства, и в 2007-м дочь получила право носить фамилию легендарного футболиста. От всего остального девушка отказалась – ей не нужны были деньги, а только внимание отца. Первой встречи она ждала еще семь лет.

«Он посмотрел мне в глаза, встал на колени и попросил прощения. Мы впервые обнялись, и он расплакался. Я спросила, считает ли он меня своей дочерью, и со слезами на глазах он ответил, что это очевидно, так как я являюсь его копией. Я столько лет ждала этот момент», – вспоминала Яна. Сейчас девушка работает моделью и хорошо общается со сводными сестрами.

Пятый официально признанный ребенок Марадоны родился в 2013-м от Вероники Охеды после двух выкидышей девушки. Когда мальчик появился на свет, Армандо уже бросил его мать и признал отцовство только через месяц после рождения Диего Фернандо. Спустя год Охеда сообщила, что снова забеременела от футболиста после ночи в отеле. Марадона тут же открестился от очередного наследника, но шестого ребенка он не дождался – у Вероники случился третий выкидыш.

Еще пятерых внебрачных детей Марадона отказался признать. Троих он встретил на Кубе в 2016-м. Когда-то Фидель Кастро пригласил легенду лечиться от наркозависимости Острове свободы. Диего боготворил Эль Команданте – даже сделал с ним татуировку и назвал вторым отцом на похоронах лидера революции. Там же он познакомился с тремя кандидатами в наследники, рожденными от трех разных женщин: Хоану, Лу и Хавиелито.

Еще двое аргентинцев называют себя детьми Марадоны. 23-летняя Магали Хиль воспитывалась в приемной семье, и только год назад, встретив свою биологическую мать, узнала, кто может быть ее настоящим отцом. Второй кандидат Сантьяго Лара потерял мать в юном возрасте и узнал о возможном родстве в 13 лет, увидев портрет Марадоны на обложке журнала. Сейчас он добивается эксгумации тела Армандо, чтобы провести ДНК-тест.

Что известно о наследстве Марадоны?

Аргентинский журналист Луис Вентура после смерти Армандо рассказал о его финансовом состоянии. «На банковских счетах Диего почти ничего не осталось, он умер в бедности. Все было растрачено, в основном из-за вечно проколотых рук. Большую часть просто украли, чтобы опустошить карманы Диего. Этим людям нужно было просто попросить его о чем-то, и он давал», – заявил Вентура в эфире телепередачи Fantino a la Tarde.

Юрист Анджело Пизани, который помогал Марадоне при обвинениях в уклонении от уплаты налогов в Италии, подтверждает эту версию. «Он жил не по средствам и был очень щедрым. Если хотите узнать, куда ушли деньги Диего, поговорите с людьми, которые окружали его и пользовались им. У Марадоны никогда не было больше 100 евро в кошельке», – заявил Пизани.

По данным Corriere della Sera, у Армандо не было крупных счетов в банках – вложения шли в имущество: дом и несколько квартир в Буэнос-Айресе, шесть роскошных автомобилей, инвестиции на Кубе и в Италии, футбольные школы в Китае. Но самым дорогим активом считаются соглашения на право использования изображения игрока, которые действуют и после его кончины.

Единственное, что точно известно о завещании Марадоны – это содержащаяся в нем очень странная последняя воля. Как сообщает TNT Sports, футболист подписал документы, в соответствии с которыми его должны были забальзамировать и выставить на обозрение фанатам после смерти. Семья Марадоны узнала об этом только после его смерти и отказалась выполнять волю отца, отмеченную в завещании.

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