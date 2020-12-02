«Привет, это Диего. Может быть, ты сочтешь мои слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много детей, но именно он избавляет меня от последних седых волос», – сказал в аудиосообщении Марадона, запись которого опубликовали в эфире аргентинской телепрограммы Secretos Verdaderos.