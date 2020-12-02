Стало известно, кому лучший игрок двадцатого века по версии ФИФА Диего Марадона записал последнее сообщение. Получателем стал парень его бывшей жены Вероники Охеды. С легендарным аргентинцем у девушки общий сын, которого зовут Диего.
«Привет, это Диего. Может быть, ты сочтешь мои слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много детей, но именно он избавляет меня от последних седых волос», – сказал в аудиосообщении Марадона, запись которого опубликовали в эфире аргентинской телепрограммы Secretos Verdaderos.
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- Диего Марадоне-младшему сейчас 7 лет.
- Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
- Его похоронили 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса вместе с родителями.
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