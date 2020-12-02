Руководство немецкого футбольного союза (DFB) планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа поработать со сборной Германии.

Согласно плану, нынешний тренер Йоахим Лёв будет рулить командой на ЧМ-2022, при условии, если немцы дойдут до полуфинала чемпионата Европы летом 2021 года. Срок действующего контракта Лёва истекает после турнира в Катаре.

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Как сообщает Sport Bild, летом 2020-го DFB свяжется с Клоппом, чтобы обсудить его готовность возглавить сборную Германии. Получается, в руководстве немецкого футбольного союза рассчитывают, что Клопп будет тренером команды на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

В декабре 2019-го Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года. Он возглавил клуб осенью 2015-го. 31 ноября Немецкий футбольный союз выпустил заявление, в котором выразил поддержку Лёву. В нем сказано, что тренер будет готовить сборную Германии к Евро.

Лёв возглавляет Бундестим с августа 2006 года. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира 2014 года.

Сообщалось, что еще одним кандидатом на его место является главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

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