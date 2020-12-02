Зингаревич-младший провел в Болгарии три встречи, в том числе с мэром города, с которым обсудил строительство стадиона. Решение по покупке ожидается в ближайшие дни.

С 2012 по 2014 год Антон владел английским «Редингом». Gong.bg также утверждает, что Зингаревич с партнерами владеет правами на более чем 2000 футболистов со всего мира, в основном речь идет о молодых талантах из Африки и Южной Америки.