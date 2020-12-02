Бизнесмен Антон Зингаревич 2 декабря прилетел в болгарский Пловдив с целью переговорить с руководством местного «Ботева». Сын миллиардера Бориса Зингаревича хочет стать владельцем клуба, утверждает Gong.bg.

Зингаревич-младший провел в Болгарии три встречи, в том числе с мэром города, с которым обсудил строительство стадиона. Решение по покупке ожидается в ближайшие дни.

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С 2012 по 2014 год Антон владел английским «Редингом». Gong.bg также утверждает, что Зингаревич с партнерами владеет правами на более чем 2000 футболистов со всего мира, в основном речь идет о молодых талантах из Африки и Южной Америки.

  • Ранее появлялась информация, что Зингаревич хочет купить «Шатору» из второго французского дивизиона. Сумма сделки оценивалась в 8 миллионов евро.
  • В прошлом году следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, которого обвиняли в мошенничестве
  • Отец Антона Борис вместе Дмитрием Медведевым был учредителем компании «Финцелл».

Зингаревич продал свою долю в «Рединге»

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