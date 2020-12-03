Главное впечатление от разгрома в Бельгии – не ошибки Прохина и даже не эпическая замена Малкома на Шамкина. Ярче всех выступил Сергей Семак: после игры коуч вышел к журналистам и отвечал на вопросы так, словно ничего жуткого не произошло. Он улыбался, пару раз хихикнул и вел себя предельно раскованно. Казалось, нет никакого четвертого места в группе – подумаешь, упустили евровесну, бывает. Семак совершенно не грустил и не парился: он будто отдал контрольный матч на сборах, а не решающий в ЛЧ.

Тезисы тренера тоже смехотворны. Например, Сергей Богданович трижды за осень (в том числе после «Брюгге») повторил, что клуб не усилился, поэтому сейчас нет глубины состава. Возможно, «Зенит» правда не довез все заказы Семака, но даже в Бельгии рубились Малком, Дриусси, Дуглас, Барриос и Азмун. Их мало, чтобы воткнуть хотя бы голик? Их недостаточно, чтобы избежать разгрома? Их не хватает, чтобы создать хотя бы один явный голевой шанс по версии Opta? Нет, дело точно не в трансферах.

Лига Европы УЕФА ЦСКА прибьет «Вольфсбергер», ЛАСК сдержит «Тоттенхэм». Ставки на ЛЕ ЧЕРЕЗ ЧАС

Еще одна блистательная цитата Семака: «Пенальти подкосил «Зенит». Это был переломный момент». Тренер почему-то забыл уточнить, что до точки у гостей не было ни одного удара в створ и ни единого внятного подхода к воротам. К тому же пенальти поставили при счете 1:0 в пользу «Брюгге»: по логике, такой счет устраивал Семака, ведь поражение получилось бы нестыдным. Смешно, что коуч даже нашел плюсы в крахе «Зенита»: «Питерские игроки почувствовали вкус ЛЧ». Все верно, хотя есть одна проблема. «Брюгге» – клуб уровня ЛЕ, и его надо обыгрывать, а не зарабатывать травмирующий опыт. Иначе можно было сыграть только юниорами, а потом радоваться, что пацаны послушали гимн ЛЧ – и плевать, какой там результат.

Впрочем, одна деталь в спиче Семака все же не удивила. Человек, за два года набравший на выезде 3 очка из 39 возможных (0 побед), так и не взял ответственность на себя. Виноваты все, кроме Семака. Клуб, который не купил игроков. Коронавирус, который помешал подготовиться. Перелеты, из-за которых не получается восстановиться. Травмы, на которые нельзя повлиять. Но только не тренер, которого в Бельгии тактически разматывали с первой до последней секунды.

Семак так и не высказался по поводу отставки – с этим вопросом он отправил к руководству. Там сидят люди с довольно непредсказуемыми запросами, поэтому судьбу Сергея спрогнозировать почти нереально. С одной стороны, он пока приносит клубу ежегодное золото в РПЛ, с другой – уже два сезона допускает чудовищные избиения в Европе, причем не от грандов. Судя по всему, для Семака все решат три ближайших тура в чемпионате России. И если матч со «Спартаком» окажется таким же безыдейным и беспросветным, как против «Брюгге», совету директоров придется собраться на экстренное совещание. Потому что дальше терпеть веганский футбол будет невозможно.

Павел Городницкий пишет не только про «Зенит»:

Лига Европы УЕФА Еще один последний шанс для России. ЦСКА обязан побеждать «Вольфсберг» 24 МИНУТЫ НАЗАД