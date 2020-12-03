Легендарный бразильский футболист Пеле посвятил трогательный пост аргентинцу Диего Марадоне – еще одному великому игроку, неделю назад ушедшему из жизни.

«Сегодня семь дней, как ты нас покинул. Многие любили сравнивать нас на протяжении всей жизни. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебником с мячом в ногах. Настоящей легендой. Но для меня ты в первую очередь всегда будешь хорошим другом с большим сердцем.

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Я знаю, мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали и больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью. И в уникальном стиле ты научил нас любить и говорить «я люблю тебя» гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я напишу: я люблю тебя, Диего.

Дорогой друг, спасибо тебе за наше совместное путешествие. Однажды на небе мы сыграем за одну команду. И это будет первый раз, когда я триумфально подниму кулак, не празднуя гол. Я сделаю это потому, что смогу снова обнять тебя», – написал 80-летний Пеле.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.

Его похоронили 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса вместе с родителями.

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