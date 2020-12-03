Вымышленный футболист Юрий Столешников оказался в списке спортсменов, поставивших подпись в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Фамилии опубликованы на сайте Athletes.by. Столешников – вымышленный персонаж из кинофильма «Тренер» 2018 года. Его сыграл известный актер Данила Козловский. В его описании на сайте используется та же дата рождения, что и у Козловского.
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- Всего, по официальным данным, подписи поставили 2748 спортсменов.
- Некоторые спортсмены, которые якобы выразили поддержку Лукашенко, заявили, что не ставили свои подписи под обращением.
- Шестой раз Лукашенко был избран президентом Беларуси летом 2020 года. С того момента по всей стране проходят манифестации.
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