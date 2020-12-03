Столица Албании Тирана примет финал третьего по статусу европейского клубного турнира Лиги Конференций. Соревнование впервые пройдет в сезоне-2021/22.

Решающий матч турнира состоится 25 мая 2022 года на Национальном стадионе. Помимо трофея, победитель получит место в Лиге Европы на следующий после триумфа сезон.