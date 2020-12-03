Столица Албании Тирана примет финал третьего по статусу европейского клубного турнира Лиги Конференций. Соревнование впервые пройдет в сезоне-2021/22.

Решающий матч турнира состоится 25 мая 2022 года на Национальном стадионе. Помимо трофея, победитель получит место в Лиге Европы на следующий после триумфа сезон.

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  • От России в Лиге Конференций в будущем сезоне сыграют команды, которые займут 4-е и 5-е места в Тинькофф РПЛ.
  • Чемпион автоматически попадет в группу Лиги чемпионов, вице-чемпион – в квалификацию ЛЧ, бронзовый призер – в ЛЕ.
  • Лига Конференций будет проводиться по аналогичному формату, что и Лига чемпионов.

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