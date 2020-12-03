«В среду мы смогли представить, кто является тренером года в России. Безусловно, это Мусаев. Кто-то еще показывал достижения на международном уровне? Нет. Можете сказать, что «Краснодар» всего лишь вышел в плей-офф Лиги Европы. Но не стоит забывать, что эта команда – дебютант Лиги чемпионов. Клуб из Краснодара показал лучший результат среди всех российских команд, – рассказал Уткин. – Наши клубы часто проходят квалификацию Лиги чемпионов? Международный результат в этом году показал только «Краснодар» и только Мусаев. Когда я записываю это видео, то шансы еще есть и у ЦСКА. Но у армейцев бывали и лучшие времена».