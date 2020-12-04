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Матчи нынешнего футбольного уикенда дразнят привлекательными афишами. Тут и махач «Тоттенхэма» с «Арсеналом», и термоядерное туринское дерби. А еще не пропусти битву «Баварии» с дерзкими преследователями из «Лейпцига». В случае проигрыша мюнхенцы слетят с насиженного первого места.

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Команды напоминают Майка Тайсона и Роя Джонса, чью схватку Снуп Догг сравнил с дракой дядюшек на барбекю. Особенно все плохо у потерявшего из-за травм Азара, Карвахаля, Рамоса и Вальверде «Реала» – мадридцы демонстрируют тоскливый футбол. «Севилья» смотрится чуть живее, но поражение от «Челси» со счетом 0:4 говорит само за себя. Исходя из формы команд, стоит рассмотреть вариант ничьей. Майк и Рой закончили точно так же.

В каком бы состоянии «старая синьора» ни подходила к дерби, настрой у фаворитов всегда запредельный – только победа. В семи последних матчах «Юве» выиграл шесть раз при одной ничьей, поэтому опасен даже в нынешнем неубедительном состоянии. В этом сезоне команда Пирло еще ни разу не выиграла в Серии А два матча подряд, матч из-за дисквалификации пропустит Мората. Вот только у «быков» все еще хуже. В атаке все так же зажигают Белотти с Лукичем, но дряхлая оборона тянет команду на дно. Отличный заход – поставить на победу «Юве» + ТБ 2,5.

Шикарная вывеска – чемпион и лидер Бундеслиги примет идущий на втором месте «Лейпциг», который отстает всего на два очка. «Бавария» – безусловный фаворит, но именно расслабленность мюнхенцев может помочь строптивой команде Нагельсманна. «Лейпциг» показывает озорной, агрессивный футбол без оглядки на табло, поэтому многое будет зависеть от настроя чемпионов. Ожидаем ворох голов и сенсацию.

Доминирование «канониров» среди лондонских клубов осталось в далеком венгеровском прошлом. Не помогает ни смена тренеров, ни трансферы – антитела для борьбы с кризисом никак не вырабатываются. «Тоттенхэм» на второй сезон Моуринью, напротив, окреп, возмужал и борется за чемпионство. Нынешним «канонирам» нечего противопоставить вариативным и стремительно прогрессирующим «шпорам». Коэффициент на чистую победу хозяев очень заманчив.

Команда Клоппа удачно отстрелялась на первое место в Лиге чемпионов и готова навалиться на АПЛ. Тут какие-то тоттенхэмы с лестерами совсем обнаглели и лезут в дамки. «Вулверхэмптон» – отличная мишень для «красных» после потери очков в Брайтоне. Самая португальская команда проиграла «Ливерпулю» семь последних матчей в чемпионате. Похоже, тут и думать нечего насчет победителя.

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