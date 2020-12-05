4 декабря 28-летняя девушка обратилась в полицию Буэнос-Айресе с заявлением об изнасиловании. По показаниям потерпевшей, она пострадала от футболистов клуба «Велес Сарсфилд» Хуана Мартина Лусеро, Рикардо Сентуриона, Тьяго Алмады и Мигеля Брисуэлы. Вечеринка проходила в доме, который арендует Лусеро.

Полиция изъяла постельные принадлежности из нескольких комнат дома, сообщает Explica. Пока ни одному из футболистов не были предъявлены обвинения, и они будут заслушаны в качестве свидетелей. «Велес» временно отстранил игроков.

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У Сентуриона прежде уже были проблемы с законом – в 2017 году бывшая девушка обвинила его в домашнем насилии. После этого Рикардо выгнали из «Бока Хуниорс».

1 января 2020 года «Велес» отметил 110-летие со дня основания клуба.

В 1994 году «Велес» выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

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