Cоветский футболист и автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия в фейсбуке. О причинах смерти не сообщается.
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Понедельник вместе со сборной СССР выиграл чемпионат Европы-1960. На 113-й минуте Виктор забил золотой мяч в финале против Югославии.
- Виктор выступал за СКА и «Ростсельмаш».
- Еще он числился в «Спартаке» и ЦСКА, но ни разу не сыграл за московские клубы.
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