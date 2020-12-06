Спустя несколько дней в соцсетях появилась нарезка моментов из того матча. В видео главной героиней стала вратарь сборной Казахстана Ирина Сандалова.

«Я 3 года играю на этой дерьмовой позиции». Дриусси наговорил лишнего в стриме

Девушка тяжело переживала каждый пропущенный мяч и опасный момент у своих ворот, поэтому не стеснялась в выражениях.