1 декабря женская сборная Казахстана проиграла команде Франции в матче квалификации Евро-2022. Встреча завершилась уничтожением аутсайдера – 0:12.

Спустя несколько дней в соцсетях появилась нарезка моментов из того матча. В видео главной героиней стала вратарь сборной Казахстана Ирина Сандалова.

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Девушка тяжело переживала каждый пропущенный мяч и опасный момент у своих ворот, поэтому не стеснялась в выражениях.

«***** [женский половой орган], ***** [е-мое]!», «*** [блин], ну ****** [изнасилованный] в рот!» – гамма эмоций Ирины бесценна.

Полностью видео можно посмотреть – тут.

  • Сборная Казахстана проиграла все 8 матчей отборочного турнира с общим счетом 2:43.
  • Больше Казахстана в квалификации пропустила только Грузия – 45 мячей.

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