7 декабря в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022, в котором также примет участие сборная России. Кто может стать ее соперниками?

Составы корзин

Футбол «***, ну ****** в рот!» Вратарь сборной Казахстана пропустила 12 мячей и прокляла все на свете ЧЕРЕЗ ЧАС

В результате поражения сборной Станислава Черчесова в последнем туре Лиги наций от Сербии (0:5) и ничьей Румынии с Северной Ирландией (1:1) национальная команда РФ опустилась в третью корзину. Это неприятно, ведь напрямую на ЧМ выйдут только победители групп. Учитывая, что прежде России и так достался бы сильный соперник из первой корзины, то теперь к нему добавится крепкий середняк вроде Швейцарии, Швеции и Польши из второй.

Из четвертой, пятой и тем более шестой корзины при любых раскладах достанутся удобоваримые соперники, хотя и там есть неприятные коллективы, такие как Босния, Словения и Черногория. Полностью корзины выглядят следующим образом:

Таким образом, Россия точно не сыграет с Норвегией, Венгрией, Ирландией, Чехией, Северной Ирландией, Исландией, Шотландией, Грецией, Финляндией, а также с Украиной из второй корзины, с которой РФ по-прежнему разводят на любых уровнях.

Еще раз: на ЧМ напрямую пройдут 10 победителей групп. Еще три участника определятся по итогам стыковых матчей среди всех команд, занявших вторые места в группах. Также с ними путевки разыграют два лучших победителя групп Лиги наций.

Когда жеребьевка и где ее смотреть?

Жеребьевка состоится в Цюрихе и начнется в 20:00 (мск). В прямом эфире ее покажет федеральный «Матч ТВ», также читайте текстовый онлайн на Eurosport.ru. Главными участниками церемонии станут бывшие футболисты Даниэле де Росси и Рафаэль Ван дер Варт.

Чемпионат России «Я 3 года играю на этой дерьмовой позиции». Дриусси наговорил лишнего в стриме 2 ЧАСА НАЗАД