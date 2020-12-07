Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус рассказал о несостоявшемся трансфере бывшего полузащитника «Реала», Луиша Фигу.
«Да, это не шутка, так и было. Я вел эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект.
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Я сделал ему такое предложение… 8 млн евро в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву», – сказал Белоус «Матч ТВ».
- Фигу завершил карьеру в 2009 году в составе «Интера».
- В 2015-м португалец баллотировался на пост президента ФИФА.
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