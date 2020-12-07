Стал известен приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Мосгорсуд приговорил спортсмена к 12 годам тюрьмы, при том что прокурор просил 16 лет. Заседание проходило в закрытом режиме, наказание Василенко будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает РБК.

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Впервые Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года, обвинив в незаконном перемещении через границу запрещённых веществ, а весной 2020-го ФСБ установила причастность экс-футболиста к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). До последнего времени Василенко находился в СИЗО.

Василенко, выступавший на позиции защитника, с 1992 года по 2001 год играл в «Таврии» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбе» из Бердянска.

После окончания карьеры Василий работал детским тренером.

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