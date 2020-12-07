Участники любительского футбольного матча подверглись вооруженному нападению в районе Уриангато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами преступников стали четыре человека, еще как минимум трое получили ранения.

По ее данным, неизвестные прибыли к футбольному полю после окончания матча и открыли огонь по игрокам, отмечавшим завершение встречи. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока неизвестно, какая из орудующих в регионе банд может нести ответственность за нападение, сообщила в понедельник на своем сайте газета «Универсаль».

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  • В ноябре жертвами организованной преступности в Мексике стали почти 2,3 тыс. человек.
  • В Гуанахуато было зарегистрировано 333 умышленных убийства, по этому показателю штат занял первое место в стране. Для сравнения, в южном регионе Кампече власти зафиксировали два преступления такого рода.

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