Участники любительского футбольного матча подверглись вооруженному нападению в районе Уриангато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами преступников стали четыре человека, еще как минимум трое получили ранения.

По ее данным, неизвестные прибыли к футбольному полю после окончания матча и открыли огонь по игрокам, отмечавшим завершение встречи. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Пока неизвестно, какая из орудующих в регионе банд может нести ответственность за нападение, сообщила в понедельник на своем сайте газета «Универсаль».