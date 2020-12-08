Изображение легендарного футболиста Диего Марадоны появится на купюрах в Аргентине.
Журналист Танкреди Палмери сообщает, что соответствующий законопроект уже находится в Сенате. Марадону поместят на банкноту в 10 тысяч песо. Предполагается, что это окажет положительное влияние на экономику Аргентины – в стране наблюдается высокий уровень инфляции, но деньги с Марадоной заставят людей активнее покупать аргентинские песо по всему миру.
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Вот как будет выглядеть купюра:
- Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
- Его похоронили 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса вместе с родителями.
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