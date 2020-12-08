Журналист Танкреди Палмери сообщает, что соответствующий законопроект уже находится в Сенате. Марадону поместят на банкноту в 10 тысяч песо. Предполагается, что это окажет положительное влияние на экономику Аргентины – в стране наблюдается высокий уровень инфляции, но деньги с Марадоной заставят людей активнее покупать аргентинские песо по всему миру.