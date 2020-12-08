Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал исход жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года – Россия попала в группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Будем надеяться, что мы сможем посоревноваться с Кипром. Надеюсь, что и Мальту обыграем, но вы знаете, результаты, которые демонстрирует наша сборная, заставляют даже мальтийцев улыбаться.

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Хотя, возможно, это был очень острый и мудрый ход – расслабить всех наших противников, проиграв последние матчи и получив 0:5 от Сербии, и по полной вкатить им уже в отборочных играх, потому что все будут думать, что сделают нас как детей, и всех обойти.

В любом случае, пусть наши футболисты и не самые ловкие, чего уж тут греха таить, но мы все равно их любим. Они знают, что у нас выбора нет, что мы будем желать им победы. И я искренне надеюсь, что Черчесов еще покажет свои усы всем этим киприотам, хорватам и словенцам», – цитирует Милнова «РБ-Спорт».

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 года по марта 2022-го.

Напрямую на ЧМ выйдут 10 победителей групп. Еще три участника финальной стадии определятся в стыковых матчах.

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