Министерство финансов США обновило санкционный список против России.
Туда добавили компании, которую так или иначе связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».
Причиной внесения стало нарушение прав человека. Сам Рамзан Кадыров также включен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.
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- «Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Эта мера стала реакцией на смерть российского аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского.
- Позже под санкции по этому закону стали попадать люди, которые, по мнению США, несут ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права.
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