Министерство финансов США обновило санкционный список против России.



Туда добавили компании, которую так или иначе связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».