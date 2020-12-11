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Лига чемпионов откланялась до весны, но сочного футбола не станет меньше. Нынешние выходные подарят манчестерское дерби, увлекательную битву между «Атлетико» и «Реалом», а на десерт можно отведать французскую вкуснятину – «ПСЖ» принимает «Лион».

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Сезон близится к экватору, в Англии уже даже болельщиков частично пускают на матчи, а манчестерские гранды по-прежнему напоминают свежепойманных карпов. Большие, неповоротливые – они даже после того как их отпустили в воду, еле шевелят плавниками. Ценность нынешнего дерби особенно высока, ведь сегодня команды не только обитают за пределами топ-5, но и толкаются в турнирной таблице.

Чуть лучше дела идут у команды Гвардиолы, которая пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как «МЮ» провалился в Лигу Европы. Поражение в дерби может стоить Сульшеру работы – у тренера наконец-то появится время для любимой рыбалки и решения вопросов с налоговой.

Уле-Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Еще недавно у Зидана интересовались, не пора бы ему подать в отставку, на что немногословный гений ответил выходом в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Теперь у Зизу появился шанс окончательно заткнуть критиков – «Реал» может нанести «Атлетико» первое поражение в сезоне и ворваться в топ-3. Кроме того, победитель дерби получит дополнительный эмоциональный заряд в борьбе за чемпионство.

Мерсисайдцы после шикарного старта попали в зону турбулентности – из последних семи матчей выигран лишь один. До конца декабря команду Анчелотти ждут испытания «Челси», двумя командами из Манчестера и «Арсеналом». Так что пике может стать еще более крутым. Против борющихся за чемпионство лондонцев у «Эвертона» только два козыря – лучший бомбардир турнира Доминик Кэлверт-Льюин и фактор своего поля, на котором «ириски» не проигрывают «Челси» в последних трех матчах.

После возвращения в строй нескольких лидеров «быки» выдали ударный отрезок и стали единственным российским клубом, пробившимся в евровесну. У «Локо» все грустно и в чемпионате, и Европе, и в игре. Команда показывает закрытый футбол, и наверняка выкатит автобус и в Краснодаре.

Настрой «быков» на «Локомотив» будет запредельным – команда не может обыграть железнодорожников в четырех последних матчах. Скорее всего, мы снова увидим застегнутую на все пуговицы игру и минимум голов. Логично поставить на ТМ 2,5, зафиксированный в последних пяти встречах.

В нынешнем сезоне во Франции наконец-то наклюнулась борьба за чемпионство. На хвосте у «ПСЖ» сразу семь команд, одна из которых – «Лион». Команда Руди Гарсия проиграла лишь одну встречу в этом сезоне, а в последних матчах набрала волшебную форму: шесть побед в последних семи матчах. Парижане же сейчас на подъеме после выхода в плей-офф Лиги чемпионов – ожидаем верх в этом матче!

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