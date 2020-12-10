Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн завершил сотрудничество с китайской компанией Huawei – одним из лидеров рынка гаджетов.
Француз расторг договор после обвинений в использовании компанией подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Также Huawei подозревают в организации слежки за уйгурами. Данные о представителях этого этнического меньшинства компания могла передавать китайским властям.
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Согласно докладу экспертов исследовательского института Australian Strategic Policy Institute (ASPI), власти КНР принуждали как минимум 80 тысяч уйгуров к труду на фабриках 83 международных компаний, среди которых были Huawei, Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen.
- В декабре 2019 года полузащитник «Арсенала» Месут Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров.
- Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию – мусульмане-сунниты.
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