Символы ЛГБТ-сообщества будут разрешены на стадионах чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Речь в первую очередь идет о радужных флагах.

«Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их», – сказал исполнительный директор чемпионата мира-2022 Насер аль-Хатер.