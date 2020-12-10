Символы ЛГБТ-сообщества будут разрешены на стадионах чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Речь в первую очередь идет о радужных флагах.
«Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их», – сказал исполнительный директор чемпионата мира-2022 Насер аль-Хатер.
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- Катар будет соблюдать правила ФИФА, несмотря на строгие законы в стране против ЛГБТ и запрет на однополые отношения.
- ФИФА заявила, что намерена подтолкнуть Катар к проведению «инклюзивного турнира».
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