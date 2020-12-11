Обложка нового альбома группы «Сплин» непременно порадует любителей футбола – или, наоборот, заставит вспомнить о 0:5 от Сербии и загрустить.
16-й студийный альбом называется «Вира и майна», на обложке – футболист: вратарь, пытающийся поймать мяч. Рисунок выполнен лично лидером группы Александром Васильевым.
Лига Европы УЕФА
«Краснодар», «Милан», «Арсенал», «Шахтер» и другие участники плей-офф Лиги Европы
- В марте фанаты «Зенита» перепели песню «Сплина» «Гандбол», проскандировав: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем».
- «Вира и Майна» – 16-й альбом группы. Состоит из 11 песен.
Футбол
В Катаре разрешат ЛГБТ-флаги на время ЧМ-2022