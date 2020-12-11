Обложка нового альбома группы «Сплин» непременно порадует любителей футбола – или, наоборот, заставит вспомнить о 0:5 от Сербии и загрустить.

16-й студийный альбом называется «Вира и майна», на обложке – футболист: вратарь, пытающийся поймать мяч. Рисунок выполнен лично лидером группы Александром Васильевым.

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  • В марте фанаты «Зенита» перепели песню «Сплина» «Гандбол», проскандировав: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем».
  • «Вира и Майна» – 16-й альбом группы. Состоит из 11 песен.

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