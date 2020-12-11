Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капело обратился к легендарным экс-футболистам Диего Марадоне и Паоло Росси, которые недавно ушли из жизни.

«Мои мысли переносятся от тренировочного поля «Ювентуса» к человеку, которого я встретил позже, когда мы работали вместе на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Вам там весело с Диего? Тренируйтесь лучше – когда я приду, то заставлю вас побегать», – цитирует 74-летнего Капелло Sportfair.