Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капело обратился к легендарным экс-футболистам Диего Марадоне и Паоло Росси, которые недавно ушли из жизни.
«Мои мысли переносятся от тренировочного поля «Ювентуса» к человеку, которого я встретил позже, когда мы работали вместе на телевидении. Паоло, ты тренируешься? Вам там весело с Диего? Тренируйтесь лучше – когда я приду, то заставлю вас побегать», – цитирует 74-летнего Капелло Sportfair.
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- Марадона умер 25 ноября, Росси не стало 9 декабря.
- После сборной России Капелло возглавлял китайский «Цзянсу Сунин», который стал его последним местом работы.
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