За титул игрока года по версии ФИФА поспорят капитан «Барселоны» Лионель Месси, лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду и супербомбардир «Баварии» Роберт Левандовский. Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.