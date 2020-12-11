За титул игрока года по версии ФИФА поспорят капитан «Барселоны» Лионель Месси, лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду и супербомбардир «Баварии» Роберт Левандовский. Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.
За звание лучшего коуча поспорят Марсело Бьельса («Лидс»), Ханси Флик («Бавария») и Юрген Клопп («Ливерпуль»). Лучшего вратаря выявят Ян Облак («Атлетико»), Алиссон («Ливерпуль») и Мануэль Нойер («Бавария»).
КТО ВЫИГРАЕТ THE BEST-2020?
- В 2019 году футболистом года был признан Месси.
- Награда ФИФА отличается от приза France Football «Золотой мяч». В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего.
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