«Это самый сложный вопрос, но я считаю, что лучший – Роналдо. Я не говорю о Криштиану Роналду и Месси. Сейчас они показывают невероятный уровень, но я назову Роналдо. Он был фантастическим парнем. Он всегда был хорош, до травмы – выдающимся. Он был великолепен, и я встретил его на пике карьеры, потому что мой дядя играл с ним в «Барселоне», – заявил Надаль для Tennis World USA.