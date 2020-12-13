25-летний Мадиша попал в аварию в пригороде Йоханнесбурга в субботу после мероприятия, посвященного 50-летию клуба. Судя по кадрам очевидцев, в результате ДПТ авто Мотджека охватило пламя, и футболист сгорел в вместе со спорткаром.