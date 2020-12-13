Защитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунc» Мотджека Мадиша погиб в результате ДТП.
25-летний Мадиша попал в аварию в пригороде Йоханнесбурга в субботу после мероприятия, посвященного 50-летию клуба. Судя по кадрам очевидцев, в результате ДПТ авто Мотджека охватило пламя, и футболист сгорел в вместе со спорткаром.
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«Наши сердца разбиты. Защитник «Мамелоди Сандаунс» скончался в автокатастрофе в Йоханнесбурге рано утром. Наши соболезнования его семье, друзьям и футбольному сообществу», – говорится в сообщении пресс-службы профсоюза игроков в ЮАР (SAFPU).
- Мадиша играл за «Мамелоди Сандаунс» с 2015 года, несколько матчей он провел в аренде за «Хайлендс-Парк».
- За сборную ЮАР защитник сыграл в 13 матчах, забив один мяч.
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