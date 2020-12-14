«Вулверхэмптон» – «Челси» (15 декабря, 21:00)

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«Волки» по-прежнему переживают эпизод с сотрясением у Рауля Хименеса и не могут забить без мексиканца на протяжении двух матчей. Сначала ушли без гола в игре с «Ливерпулем» (0:4) и его экспериментальной защитой, следом не пробили вратаря «Астон Виллы» и тоже слили матч (0:1).

Эдуар Менди, «Челси» Фото: Getty Images

При этом «Вулверхэмптон» в принципе нельзя назвать результативной командой: в 12 матчах команда забила всего 11 мячей – меньше только у «Арсенала», «Бёрнли» и двух худших клубов лиги. «Челси» же, наоборот, очень хорош в обороне. С Эдуаром Менди в воротах «синие» в 14 играх пропустили всего 5 мячей и ни разу – больше одного за матч.

«Зенит» – «Спартак» (16 декабря, 20:00)

Сине-бело-голубые отыграли свое в еврокубках и готовы на 100% сосредоточиться на завоевании очередного чемпионства. Матч против «Спартака» – принципиальнейшая мясорубка под вывеской Winline Derby, когда нужно выложиться на максимум и забить сопернику как можно больше.

Хотя москвичи приедут в Санкт-Петербург без Кокорина и Соболева, у них есть кому забить. Ну и пропускать «Спартак» не разучился: из последних 10 матчей красно-белые вышли сухими только в одном – против аутсайдера Тинькофф РПЛ «Ротора».

«Ювентус» – «Аталанта» (16 декабря, 20:30)

«Аталанта» в конце ноября поплыла и потеряла свою сверхатакующую игру, что в большей степени отразилось на результатах в Серии А. За первые три тура бергамаски набрали девять очков, за следующие семь матчей – всего восемь. Сейчас клуб идет только восьмым и остатает от лидирующего «Милана» на 10 поинтов.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Не на руку «Аталанте» последние новости – якобы лидер и капитан команды Алехандро Гомес разругался с главным тренером Джанпьеро Гасперини и покинет команду зимой. Если это правда, то становится ясно, почему клуб преследуют неудачи. В таких обстоятельствах хищный «Ювентус», у которого снова набрал форму Криштиану Роналду, дома не испытает проблем с соперником.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (16 декабря, 23:00)

Да, на этот вариант букмекеры дают сравнительно небольшой коэффициент, но возможность прохода ставки максимально высокая. У «Ливерпуля» все еще есть сложности в обороне, даже несмотря на возвращение Трента. Центр будет ослаблен, а это просто катастрофа, когда приходится защищаться против лучшей пары нападающих АПЛ Кейн-Сон.

У «Тоттенхэма» в защите тоже играют не святые, хотя клуб пропускает значительно меньше «красных». И все же выстоять на ноль против Салаха, Мане и Фирмино будет почти нереально. Тем более за последние несколько десятков матчей «Ливерпуль» только два раза ушел с поля без голов.

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