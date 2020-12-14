Футбольный мир в конце 2020 года потрясла еще одна новость о смерти – скончался Жерар Улье, бывший тренер «Ливерпуля» и сборной Франции.

О трагедии, которая произошла ночью с 13 на 14 декабря, сообщили местные медиа. Улье было 73 года, недавно он был выписан из больницы после перенесенной три недели назад операции на аорте.