Футбольный мир в конце 2020 года потрясла еще одна новость о смерти – скончался Жерар Улье, бывший тренер «Ливерпуля» и сборной Франции.
О трагедии, которая произошла ночью с 13 на 14 декабря, сообщили местные медиа. Улье было 73 года, недавно он был выписан из больницы после перенесенной три недели назад операции на аорте.
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«Мне тяжело, но со мной все будет хорошо», – цитирует L'Equipe последнее публичное заявление Улье, сделанное в конце недели.
- Улье тренировал с 1973 года по 2011-й и завоевал 12 трофеев.
- С «Ливерпулем» коуч брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также он успешно работал тренером в «ПСЖ» и «Лионе», последним его клубом стала «Астон Вилла».
- В конце ноября-начале декабря ушли из жизни Диего Марадона и Паоло Росси.
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