– Когда только начиналось голосование, я не сомневался, что Льва Ивановича признают лучшим вратарем всех времен. Еще не появилось голкипера, который мог бы затмить его игру на длительном промежутке. Есть вратари, которые достигали больших результатов, но никто так не западает в душу, как Яшин. Я в своей вратарской школе показываю видео с его игрой, один сплошной восторг. Думаю, многие становятся вратарями именно благодаря ему. Даже спустя 50 лет после окончания карьеры он заряжает юных футболистов и мотивирует их. На данный момент это точно лучший голкипер всех времен.

– Впереди еще 80 лет. Достаточно большой срок для футбола, за который может появится вратарь, способный его затмить своей игрой и талантом. А, может быть, и не появится. В 2014-м я сам болел за Нойера на церемонии вручения «Золотого мяча». Считаю, он тогда был достоин этой награды. Но если тот сумасшедший сезон Нойера не засчитали как лучший, то не знаю, что должен сделать любой другой голкипер. Поэтому очень рад, что France Football сделал отдельную номинацию для вратарей. И этот приз в ближайшие 20, 40 или даже 100 лет будет называться именем Льва Яшина. Не именем Буффона или Нойера, а нашего советского вратаря, – заявил Фролов.