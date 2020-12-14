Французский журнал France Football назвал лучший состав в истории футбола. Издание собрало команду по схеме 3-4-3.



Лучший вратарем стал голкипер сборной СССР и «Динамо» Лев Яшин.

Лучшим левым защитником был признан Паоло Мальдини, выступавший за «Милан» и сборную Италии.

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Лучшим центральным защитником назван Франц Беккенбауэр, игравший за «Баварию» и сборную ФРГ.

Лучший правый защитник – Кафу, известный по игре за «Милан» и сборную Бразилии.

Лучшими атакующими центральными полузащитниками признаны Диего Марадона, игравший в «Наполи», «Барселоне» и сборной Аргентины, а также Пеле, выступавший за «Сантос» и сборную Бразилии.

Лучшими оборонительными центральными полузащитниками стали Хави, выступавший за «Барселону» и сборную Испании, и Лотар Маттеус, игравший в «Баварии» и сборной ФРГ.

Лучшим левым нападающим был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лучшим центральным нападающим выбран бывший игрок сборной Бразилии Роналдо.

Лучшим правым нападающим стал Лионель Месси из «Барселоны».



Также издание определило второй и третий состав. Его можно увидеть в твиттере издания.





Победителя определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

Лев Яшин уже был признан ФИФА лучшим вратарем 20 века.

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